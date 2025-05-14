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محليات

السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإنماء والإعمار الجديد (صورة)

2025-05-14 | 14:04
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السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإنماء والإعمار الجديد (صورة)
السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإنماء والإعمار الجديد (صورة)

عيّن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، السيد محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار.

يُعد السيد قباني أحد أبرز الشخصيات في مجال الهندسة والمقاولات، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كي سي للهندسة والصناعة"، التي تأسست عام 2004 وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال المقاولات الهندسية والتوريد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تخرج قباني في عام 1981 من الكلية البروتستانتية الفرنسية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن في 1986، ثم أكمل دراسته في جامعة كورنيل حيث حصل على درجة الماجستير في 1987. شغل قباني العديد من المناصب الإدارية في لبنان ودول الخليج.

كما يشغل السيد قباني عضوية في عدد من المجالس والمؤسسات، منها مجلس الأعمال اللبناني الإيطالي والمجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية بجامعة بيروت العربية.

السيرة الذاتية لرئيس مجلس الإنماء والإعمار الجديد (صورة)

محليات

مجلس الإنماء والإعمار

محمد قباني

لبنان

الحكومة اللبنانية

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