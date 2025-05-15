مراسلة الجديد: إسقاط صفة العجلة عن 53 اقتراح قانون وإحالتها الى اللجان

مراسلة الجديد: بري رفع الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر منها وبالتالي احالتها الى اللجان المختصة