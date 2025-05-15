لبنان إلى الحضن العربي!

اقتراحا قانونين فقط من اصل ثلاثة وثمانين سلكا خلال جلسة مجلس النواب، وجرى اقرارهما وأسقط النواب عن الباقية صفة المعجل المكرر، بعد التصويت عشوائيا بحسب اعتراض بعض النواب، واثار البند السبعون المتعلق باعفاء المتضررين من الحرب الاسرائيلية من الضرائب سجالا واسعا داخل الجلسة، بعدما طلب بعض النواب التغييرين والقوات توسيع مروحة الاعفاءات لتشمل المؤسسات الاقتصادية في كل لبنان وليس فقط في القرى الجنوبية المدمرة.

