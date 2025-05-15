لبنان إلى الحضن العربي!
اقتراحا قانونين فقط من اصل ثلاثة وثمانين سلكا خلال جلسة مجلس النواب، وجرى اقرارهما وأسقط النواب عن الباقية صفة المعجل المكرر، بعد التصويت عشوائيا بحسب اعتراض بعض النواب، واثار البند السبعون المتعلق باعفاء المتضررين من الحرب الاسرائيلية من الضرائب سجالا واسعا داخل الجلسة، بعدما طلب بعض النواب التغييرين والقوات توسيع مروحة الاعفاءات لتشمل المؤسسات الاقتصادية في كل لبنان وليس فقط في القرى الجنوبية المدمرة.
وعلى عاتقه، اخذ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية وطلب منح حكومته شهرا لدراسته ووضع الالية المناسبة.
ويتحضر سلام للسفر الجمعة الى العراق لتمثيل لبنان في القمة العربية ويرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، واشارت مصادر حكومية للجديد الى ان سلام سيركز في كلمته على اهمية عودة لبنان الى الحضن العربي والالتزام بالشرعية العربية، وسيؤكد ان لبنان دخل في مسار جديد للالتحاق بالركب العربي الذي يحقق المزيد من التقدم على الساحة الدولية انطلاقا مما حققته المملكة العربية السعودية والخطوة المشكورة برفع العقوبات عن سوريا.
وسيؤكد سلام ان لبنان ملتزم بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية وبحصر السلاح، لكنه يحتاج الى الاحتضان العربي لدعمه في هذا المسار ولتحقيق الانسحاب الاسرائيلي بالكامل.
وسيطلب مساعدة الدول العربية في بسط سلطة الدولة وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية اضافة الى الوقوف بجانبه لبدء عملية اعادة الاعمار.