الحدث - الحلقة الكاملة

رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لـ #الجديد: لسنا متحالفين مع الثنائي الشيعي في زحلة والمرشح الشيعي الحالة على لائحتنا هو نفسه الذي تحالفنا و"القوات" معه في الإنتخابات البلدية الماضية