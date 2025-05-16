السلاح أولاً!
مشهد إقليمي وتاليا عربي بامتياز، فالأنظار لا تزال منصبة على جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية وما صدر عنه مباشرة أو غير مباشرة على لبنان، فيما أتت رسائل نائبة المبعوث الاميركي مورغان لتؤكد أن ملف السلاح يتصدر القائمة ومن بعده كل المسارات سالكة، لكن على المستوى الداخلي تشير مصادر سياسية الى أن لا حراك سياسيا ولا حتى حواريا، أقله بانتظار عودة أرتاغوس الى لبنان، وما ستحمله من طروحات وحلول، على اعتبار انها أساس في أي معادلة.
في الاثناء، يغيب رئيسا الجمهورية والحكومة عن لبنان نهاية الاسبوع، ليبقى المشهد بلديا بامتياز، قبل ساعات من الجولة الثالثة من الإنتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، وسط تنافس المحلي في لوائح تختلف بالسياسة والإنتماء، وتجتمع على عناوين المحاسبة والأنماء.
أفادت معلومات الجديد بأن حزب القوات اللبنانية بدأ في الساعات الماضية بفتح خطوط تواصل بلدي مع التيار الوطني الحر في زحلة، هو يتواصل مع المعنيين لاستطلاع امكانية التحالف في انتخابات يوم الاحد، وقالت المعلومات إن النائب جورج عقيص يقود هذا التواصل من جانب القوات وإن التيار سيطالب بوعود تتصل باللامركزية الإدارية لاحقا. وعلى عكس ما تم الترويج فإن رئيس الحزب سمير جعجع لم يزر مدينة زحلة.