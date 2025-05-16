السلاح أولاً!

مشهد إقليمي وتاليا عربي بامتياز، فالأنظار لا تزال منصبة على جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية وما صدر عنه مباشرة أو غير مباشرة على لبنان، فيما أتت رسائل نائبة المبعوث الاميركي مورغان لتؤكد أن ملف السلاح يتصدر القائمة ومن بعده كل المسارات سالكة، لكن على المستوى الداخلي تشير مصادر سياسية الى أن لا حراك سياسيا ولا حتى حواريا، أقله بانتظار عودة أرتاغوس الى لبنان، وما ستحمله من طروحات وحلول، على اعتبار انها أساس في أي معادلة.