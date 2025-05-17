عن انتخابات بيروت.. تعليق مفاجئ لجعجع!

تُجرى، غدا الأحد، المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى رغم ان الاستحقاق البلدي له الأهمية ذاتها طبعا، في المناطق كلها ويعنينا جميعا، إلا ان الانتخابات البلدية في بيروت ترتدي أهمية خاصة جدا نظرا لانعكاسها على العيش المشترك في لبنان، ولكونها العاصمة التي تمثِّل…

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) May 17, 2025