عن انتخابات بيروت.. تعليق مفاجئ لجعجع!
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع عبر منصة أكس: "تُجرى غداً الأحد المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى رغم أن الاستحقاق البلدي له الأهمية ذاتها في كل المناطق ويعنينا جميعاً، إلا أن انتخابات بيروت ترتدي أهمية خاصة جداً نظراً لانعكاسها على العيش المشترك في لبنان، ولكونها العاصمة التي تمثل."
تُجرى، غدا الأحد، المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى رغم ان الاستحقاق البلدي له الأهمية ذاتها طبعا، في المناطق كلها ويعنينا جميعا، إلا ان الانتخابات البلدية في بيروت ترتدي أهمية خاصة جدا نظرا لانعكاسها على العيش المشترك في لبنان، ولكونها العاصمة التي تمثِّل…