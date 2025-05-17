سلام التقى غوتيريش في بغداد.. ورفضٌ قاطع للإعتداءات الاسرائيلية!

على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، عقد رئيس مجلس الحكومة نواف سلام، اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تمّ خلاله البحث في تطورات الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.