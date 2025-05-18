تحذير عالي اللهجة.. مطلقو النار سيواجهون أقصى درجات الحزم

ذكرت وزارة العدل جميع المواطنين بأن أي إخلال بالأمن، لا سيما إطلاق النار ابتهاجاً سيُقابل بأقصى درجات الحزم والملاحقة القانونية، وقد طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية عدم التساهل مع أي شخص يُطلق النار وملاحقة كل من يحاول التدخل بغية التوسط أو الضغط لإطلاق مطلقي النار.