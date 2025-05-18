وزير الداخلية: الدولة تؤكد اليوم احترام الاستحقاقات الدستورية وحق الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه

وزير الداخلية ردًا على سؤال "الجديد": تأجيل الانتخابات كان خيارًا مطروحًا في السنوات السابقة لكن طرابلس كما غيرها اليوم بحاجة إلى تجديد العمل البلدي واحترام القوانين هو الدستور لذلك لم نسمح بمخالفتها