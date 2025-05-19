جعجع: القوّات حقّقت "Double Score" في زحلة

وقال: "زحلة وقفت لوحدها في وجه الجميع، واختارت الشهداء والسيادة ولبنان أولاً، وبالتالي، لا اليوم ولا في ما بعد، سيتمكن أحد من اختراقها".واعتبر أن حزب "القوّات" حقق "الـDouble Score" في زحلة، "في مواجهة كل القوى السياسية الأخرى، ما يُعدّ "فوزًا نوعيًا يُحسب للمدينة ولأهلها الأوفياء".وعن المرحلة المقبلة، قال: "المعركة الانتخابية انتهت، وغداً يبدأ يوم جديد في زحلة، كما أن المواجهة السياسية مع "حزب الله" مستمرة ، انطلاقاً من الثوابت السيادية، وتبقى الأولوية في بيروت الحفاظ على مبدأ المناصفة التي هي ركيزة من ركائز الشراكة الوطنية".