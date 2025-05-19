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محليات

جعجع: القوّات حقّقت "Double Score" في زحلة

2025-05-19 | 00:54
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جعجع: القوّات حقّقت &quot;Double Score&quot; في زحلة
جعجع: القوّات حقّقت "Double Score" في زحلة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب، "تمسّك زحلة من جديد بخيار السيادة ولبنان الدولة"، موجّهاً تحية كبيرة لأهالي زحلة على "موقفهم الواضح والصلب".

وقال: "زحلة وقفت لوحدها في وجه الجميع، واختارت الشهداء والسيادة ولبنان أولاً، وبالتالي، لا اليوم ولا في ما بعد، سيتمكن أحد من اختراقها".
واعتبر أن حزب "القوّات" حقق "الـDouble Score" في زحلة، "في مواجهة كل القوى السياسية الأخرى، ما يُعدّ "فوزًا نوعيًا يُحسب للمدينة ولأهلها الأوفياء".
وعن المرحلة المقبلة، قال: "المعركة الانتخابية انتهت، وغداً يبدأ يوم جديد في زحلة، كما أن المواجهة السياسية مع "حزب الله" مستمرة ، انطلاقاً من الثوابت السيادية، وتبقى الأولوية في بيروت الحفاظ على مبدأ المناصفة التي هي ركيزة من ركائز الشراكة الوطنية".
 
جعجع: القوّات حقّقت "Double Score" في زحلة

محليات

القوات اللبنانية

زحلة

سمير جعجع

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الرئيس عون في القاهرة.. ومحادثات رسمية مع السيسي
03:41

الرئيس عون في القاهرة.. ومحادثات رسمية مع السيسي

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى مطار القاهرة الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية، تستمر يوما واحدا، وذلك تلبية لدعوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

03:41

الرئيس عون في القاهرة.. ومحادثات رسمية مع السيسي

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى مطار القاهرة الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا في زيارة رسمية الى جمهورية مصر العربية، تستمر يوما واحدا، وذلك تلبية لدعوة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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