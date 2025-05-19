فريد البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل

أعرب النائب الدكتور فريد البستاني عن امتنانه لعودة موظفي مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة – النافعة – من الذين لم يرتكبوا مخالفات وثَبُتت نزاهتهم، إلى عملهم. وأثنى على قرار وزير الداخلية أحمد الحجار الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة العمل في هذا المرفق الحيوي، ويُسهّل شؤون المواطنين اللبنانيين، بالاضافة الى أنه سيدرّ بالمداخيل الى خزينة الدولة.

