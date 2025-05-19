هنا بيروت - سعد الوزان - الحلقة الكاملة

مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.

مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.