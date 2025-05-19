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مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.
مراسلة الجديد في واشنطن : الإدارة الأميركية تعبر عن استيائها من تباطؤ السلطة في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتدعو إلى الإسراع بذلك في خطوات تنفيذية.
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هنا بيروت - سعد الوزان - الحلقة الكاملة
2025-05-19 | 11:46
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