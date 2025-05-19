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محليات

كهرباء قريباً.. لبيروت!

2025-05-19 | 13:35
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كهرباء قريباً.. لبيروت!
كهرباء قريباً.. لبيروت!

تقرأ الاوساط السياسية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع وبيروت وجبل لبنان والشمال، والإشارات السياسية التي أظهرتها الارقام، تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة، وفي قراءة أولية فإن نتائج البقاع تحديدا هي بروفا فعلية لنتائج الجنوب، سياسيا، تقرأ الاوساط السياسية انعكاسات قرار رفع العقوبات عن سوريا على لبنان.. وإمكانية الاستثمار الاقتصادي والسياسي فيه، وفي المعلومات أن لقاء قريبا سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفي هذا الاطار قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن سوريا تتحرك بشكل اسرع من لبنان، كاشفة عن مصالح دولية في سوريا، معتبرة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمسك بزمام الأمور بشكل ممتاز، بينما لبنان عليه أن يمضي قدما، إن بالدبلوماسية، أو بالمفاوضات وصولا الى الحوار.

هذه المصادر عادت لتقول  انه وبدل خطابات السقوف العالية لحزب الله من الاجدى العودة الى الطرح الذي يقضي بتأليف لجان مدنية للتفاوض مع العدو الاسرائيلي من دون أن يعني ذلك أي تطبيع معه.
وعلى رغم المخاوف من أي تصعيد اسرائيلي، يبدو صيف لبنان واعدا مع عمل جدي على كل المستويات وتحديدا اللجنة المعنية بتنسيق عودة السواح العرب الى لبنان بداية الصيف، وسط معطيات عن محاولة إتمام كل التحضيرات وارتياح عربي للاجراءات المتخذة من المعنيين، وتأكيدات عن مساع مكثفة لتزويد العاصمة بيروت بالطاقة الكهربائية مدة ثلاثة أو أربعة أشهر على مدى أربع وعشرين ساعة، وهو ما قد نسمعه من الحكومة اللبنانية قريبا جدا، فضلا عن تفعيل إمداد لبنان بالغاز عبر الانابيب السورية بعد رفع العقوبات عن دمشق  وإمكانية استفادة لبنان بشكل فعال.  
كهرباء قريباً.. لبيروت!

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