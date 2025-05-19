كهرباء قريباً.. لبيروت!

تقرأ الاوساط السياسية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع وبيروت وجبل لبنان والشمال، والإشارات السياسية التي أظهرتها الارقام، تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة، وفي قراءة أولية فإن نتائج البقاع تحديدا هي بروفا فعلية لنتائج الجنوب، سياسيا، تقرأ الاوساط السياسية انعكاسات قرار رفع العقوبات عن سوريا على لبنان.. وإمكانية الاستثمار الاقتصادي والسياسي فيه، وفي المعلومات أن لقاء قريبا سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفي هذا الاطار قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن سوريا تتحرك بشكل اسرع من لبنان، كاشفة عن مصالح دولية في سوريا، معتبرة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمسك بزمام الأمور بشكل ممتاز، بينما لبنان عليه أن يمضي قدما، إن بالدبلوماسية، أو بالمفاوضات وصولا الى الحوار.