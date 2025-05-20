الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الحجار من النبطية: الدولة عازمة على إجراء الإنتخابات في كل الجنوب

2025-05-20 | 05:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحجار من النبطية: الدولة عازمة على إجراء الإنتخابات في كل الجنوب
الحجار من النبطية: الدولة عازمة على إجراء الإنتخابات في كل الجنوب

زار وزير الداخلية العميد احمد الحجار مدينة النبطية في اطار جولته الجنوبية للاطلاع على التحضيرات القائمة لانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري.

وكان في استقبال الوزير الحجار ، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قائمقام مرجعيون وسام الحايك، والمحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات .
وترأس الوزير الحجار اجتماعا لمجلس الامن الفرعي حضره الى المحافظ الترك والقاضي فرحات ، ممثلين عن الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في محافظة النبطية.
واثر الاجتماع تحدث الوزير الحجار للصحافيين فقال:
بعدما زرت سرايا صيدا وترأست اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي يتعلق بالتدابير الأمنية والإدارية التي تتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية السبت المقبل،  ترأست ايضا في سراي النبطية اجتماعا للغاية ذاتها بحضور محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك والمحامي العام القاضي رمزي فرحات يتعلق بالتحضيرات للعملية الإنتخابية المقبلة،  وتأكدنا اليوم ان الجهوزية عالية وانشالله تجرى الإنتخابات البلدية والاختيارية،  بكل أمان في القرى والمدن في الجنوب اللبناني العزيز لتتجدد البلديات لتستطيع  البلديات والمختاتير من خدمة اولاد بلداتهم، 
وقال: وهنا في النبطية اتذكر العدوان الإسرائيلي الغادر والدمار الذي تعرضت له تحديدا مركز بلدية النبطية واستشهاد رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل  وبعض الأعضاء  سيما صادق عيسى ومحمد جابر ، وبالتالي السبت المقبل يكون إجراء الإنتخابات البلدية في كل الجنوب وتحديدا في مدينة النبطية، وهي اهم رسالة نوجهها لشعبنا لنقول نحن هنا لإعادة إعمار بلدنا بدءا من اعادة إعمار بلدية النبطية وإعمار الجنوب بشرا وحجرا.
وحول احتمال قيام العدو باي عدوان يوم الانتخاب قال: سبق و ذكرت ان فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس الحكومة ووزارة الداخلية اجروا الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء، ونأمل ان يمر يوم الإنتخاب على خير، وبكل الأحوال الدولة عازمة على أجراء الإنتخابات في كل الجنوب
اضاف: ان الإجتماع اليوم له طابعان إداري وأمني وهو التأكد من كل الإجراءات اللوجستية اللأزمة وأمن لان هناك وضعا امنيا في الجنوب، شمال الليطاني لديهم وضع أمني خاصة في النبطية ، الجيش اللبناني جاهز لتطبيق القرار 1701 وتطبيق وقف اطلاق النار ، والأجهزة الأمنية كلها بجهوزية تامة وهناك خطة انتشار ناقشناها بحضور ممثلي الجيش اللبناني على الأرض حفظا على امن الناخبين وكل من يشارك في عملية الإنتخاب من رؤوساء  اقلام وكتبةوغيرها ومن موظفين وقضاة ولجان القيد سيكون لهم دور مهم جدا في إصدار نتائج الإنتخابية ، وانشالله يكون لدينا نهار انتخابي ناجح ونصدر النتائج ونعيد تكوين بلدياتنا ونختار مخاتيرنا ويعود الإزدهار
وكانت كلمة للمحافظ الترك فقالت: نرحب  بالوزير الحجار في النبطية ونؤكد  على الجهوزية التامة في الأقضية الأربعة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختارية يوم السبت المقبل على أمل أن يكون عرسا وطنيا ديمقراطيا لنعيد تكوين بلدياتنا.
وتوجه الترك بالسكر لكل  القضاة والأجهزة الأمنية والعسكرية المواكبة لهذه العملية واملت ان يكون يوم السبت يوما امنا للناخبين وكل المشاركين.
بعد ذلك جال الوزير الحجار برفقة الترك على مكاتب دوائر  السراي مطلعا على عملية استقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة المقبل والتحضيرات القائمة ليوم الانتخابات السبت المقبل ، كما زار دائرة النفوس وألتقى برئيسها ابراهيم قلقاس ومأمور النفوس محمد دهيني .
كما تفقد الوزير الحجار مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية وألتقى بالزميلين سامر وهبي وعلي داوود، وعدد من الصحافيين المواكبين لجولته في النبطية.


الحجار من النبطية: الدولة عازمة على إجراء الإنتخابات في كل الجنوب

محليات

أحمد الحجار

جنوب لبنان

النبطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون عرض مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو مواضيع تتصل بالعلاقات اللبنانية - الفرنسية، إضافةً إلى التطوّرات الأخيرة في لبنان والمنطقة
وزارة الصحة: 9 جرحى بينهم طفلان و3 من الجرحى بحال حرجة في الغارة التي إستهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري – قضاء صور

اقرأ ايضا في محليات

بري تابع التطورات مع زواره.. شيخ العقل: لإستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده
07:56

بري تابع التطورات مع زواره.. شيخ العقل: لإستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده


استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة.

07:56

بري تابع التطورات مع زواره.. شيخ العقل: لإستكمال تطبيق الطائف بجميع بنوده


استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المُنى على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي والقضاة والمستشارين في المجلس ، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وروحية وبعد اللقاء تحدث شيخ العقل سامي ابي المنى قائلاً: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس مع إخواننا في مجلس إدارة المجلس المذهبي والمستشارين وكان لنا جولة أفق مع دولته في هذا الوضع الدقيق والحساس من تاريخ لبنان والمنطقة.

محافظة بيروت.. الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات
07:48

محافظة بيروت.. الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات

وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في محافظة بيروت.

07:48

محافظة بيروت.. الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات

وزارة الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في محافظة بيروت.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025