الحجار من النبطية: الدولة عازمة على إجراء الإنتخابات في كل الجنوب

زار وزير الداخلية العميد احمد الحجار مدينة النبطية في اطار جولته الجنوبية للاطلاع على التحضيرات القائمة لانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري.

وكان في استقبال الوزير الحجار ، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قائمقام مرجعيون وسام الحايك، والمحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات .

وترأس الوزير الحجار اجتماعا لمجلس الامن الفرعي حضره الى المحافظ الترك والقاضي فرحات ، ممثلين عن الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في محافظة النبطية.

واثر الاجتماع تحدث الوزير الحجار للصحافيين فقال:

بعدما زرت سرايا صيدا وترأست اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي يتعلق بالتدابير الأمنية والإدارية التي تتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية السبت المقبل، ترأست ايضا في سراي النبطية اجتماعا للغاية ذاتها بحضور محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك والمحامي العام القاضي رمزي فرحات يتعلق بالتحضيرات للعملية الإنتخابية المقبلة، وتأكدنا اليوم ان الجهوزية عالية وانشالله تجرى الإنتخابات البلدية والاختيارية، بكل أمان في القرى والمدن في الجنوب اللبناني العزيز لتتجدد البلديات لتستطيع البلديات والمختاتير من خدمة اولاد بلداتهم،

وقال: وهنا في النبطية اتذكر العدوان الإسرائيلي الغادر والدمار الذي تعرضت له تحديدا مركز بلدية النبطية واستشهاد رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل وبعض الأعضاء سيما صادق عيسى ومحمد جابر ، وبالتالي السبت المقبل يكون إجراء الإنتخابات البلدية في كل الجنوب وتحديدا في مدينة النبطية، وهي اهم رسالة نوجهها لشعبنا لنقول نحن هنا لإعادة إعمار بلدنا بدءا من اعادة إعمار بلدية النبطية وإعمار الجنوب بشرا وحجرا.

وحول احتمال قيام العدو باي عدوان يوم الانتخاب قال: سبق و ذكرت ان فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس الحكومة ووزارة الداخلية اجروا الاتصالات اللازمة مع الدول الأعضاء، ونأمل ان يمر يوم الإنتخاب على خير، وبكل الأحوال الدولة عازمة على أجراء الإنتخابات في كل الجنوب

اضاف: ان الإجتماع اليوم له طابعان إداري وأمني وهو التأكد من كل الإجراءات اللوجستية اللأزمة وأمن لان هناك وضعا امنيا في الجنوب، شمال الليطاني لديهم وضع أمني خاصة في النبطية ، الجيش اللبناني جاهز لتطبيق القرار 1701 وتطبيق وقف اطلاق النار ، والأجهزة الأمنية كلها بجهوزية تامة وهناك خطة انتشار ناقشناها بحضور ممثلي الجيش اللبناني على الأرض حفظا على امن الناخبين وكل من يشارك في عملية الإنتخاب من رؤوساء اقلام وكتبةوغيرها ومن موظفين وقضاة ولجان القيد سيكون لهم دور مهم جدا في إصدار نتائج الإنتخابية ، وانشالله يكون لدينا نهار انتخابي ناجح ونصدر النتائج ونعيد تكوين بلدياتنا ونختار مخاتيرنا ويعود الإزدهار

وكانت كلمة للمحافظ الترك فقالت: نرحب بالوزير الحجار في النبطية ونؤكد على الجهوزية التامة في الأقضية الأربعة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختارية يوم السبت المقبل على أمل أن يكون عرسا وطنيا ديمقراطيا لنعيد تكوين بلدياتنا.

وتوجه الترك بالسكر لكل القضاة والأجهزة الأمنية والعسكرية المواكبة لهذه العملية واملت ان يكون يوم السبت يوما امنا للناخبين وكل المشاركين.

بعد ذلك جال الوزير الحجار برفقة الترك على مكاتب دوائر السراي مطلعا على عملية استقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة المقبل والتحضيرات القائمة ليوم الانتخابات السبت المقبل ، كما زار دائرة النفوس وألتقى برئيسها ابراهيم قلقاس ومأمور النفوس محمد دهيني .

كما تفقد الوزير الحجار مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية وألتقى بالزميلين سامر وهبي وعلي داوود، وعدد من الصحافيين المواكبين لجولته في النبطية.





