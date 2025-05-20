إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء زحلة

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء زحلة.
النتائج على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 20, 2025
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء زحلة.
النتائج على الرابط التالي:https://t.co/EQRb8BXes0
أعادت وزارة الداخلية والبلديات نشر نتائج الانتخابات البلدية لعام 2025 في قضاء زحلة مصححة، بعد اكتشاف خطأ في نتائج بلدة قوسايا التي تم تعميمها سابقًا."
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن أعمال الإنارة على طريق المطار ستبدأ اعتبارًا من تاريخ الغد 21-5-2025