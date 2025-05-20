بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الخميس.. ماذا عن جدول الأعمال؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي: