الداخلية توضح: إبطال الانتخابات في بلدة حوارة خارج صلاحياتنا
أوضحت وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أنّ دورها في العملية الانتخابية يقتصر على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، كما تردها من لجان القيد المختصة، وذلك عند نهاية العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أنه، في ما يتعلّق بنتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة حوارة – قضاء المنية – الضنية، فإن لجان القيد أبطلت العملية الانتخابية برمّتها في البلدة، ما يعني أن الوزارة غير مخوّلة باتخاذ أي إجراء إضافي في هذا الصدد.
وختمت الداخلية بالتأكيد أنّ على أصحاب العلاقة مراجعة مجلس شورى الدولة ضمن المهَل القانونية المعتمدة، للبتّ بأي طعن أو اعتراض يتعلق بالنتيجة.