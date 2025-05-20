الداخلية توضح: إبطال الانتخابات في بلدة حوارة خارج صلاحياتنا

وأشارت إلى أنه، في ما يتعلّق بنتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة حوارة – قضاء المنية – الضنية، فإن لجان القيد أبطلت العملية الانتخابية برمّتها في البلدة، ما يعني أن الوزارة غير مخوّلة باتخاذ أي إجراء إضافي في هذا الصدد.

وختمت الداخلية بالتأكيد أنّ على أصحاب العلاقة مراجعة مجلس شورى الدولة ضمن المهَل القانونية المعتمدة، للبتّ بأي طعن أو اعتراض يتعلق بالنتيجة.