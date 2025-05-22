كنعان إستقبل وفداً من الإتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم التأكيد عليه

إستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة لجنة المال في مجلس النواب وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال.