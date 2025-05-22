بري استقبل الرئيس الفلسطيني.. ولقاء استمر ساعة!
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، اللقاء الذي استمر زهاء ساعة تناول تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية.
هذا وكان قد اقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.
كما تابع بري المستجدات والاوضاع العامة خلال لقائه وزير التنمية الادارية فادي مكي.
بري بحث أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية خلال إستقباله النائبين السابقين الشيخ فوزي حبيش ونجله النائب هادي حبيش.