بري استقبل الرئيس الفلسطيني.. ولقاء استمر ساعة!

هذا وكان قد اقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.كما تابع بري المستجدات والاوضاع العامة خلال لقائه وزير التنمية الادارية فادي مكي.بري بحث أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية خلال إستقباله النائبين السابقين الشيخ فوزي حبيش ونجله النائب هادي حبيش.