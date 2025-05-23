فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية بعد منتصف ليل الخميس–الجمعة، مستهدفة بلدات عدة في جنوب لبنان.



وأفاد مراسل "الجديد" أن الغارات تجددت بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتركزت على مناطق جنوب صور، لا سيما وادي العزية، حيث سُجلت غارتان، في حين شهدت بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل غارتين عنيفتين، وثقت إحداهما كواحدة من الأعنف.



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