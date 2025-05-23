الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!

2025-05-23 | 01:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!
فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية بعد منتصف ليل الخميس–الجمعة، مستهدفة بلدات عدة في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل "الجديد" أن الغارات تجددت بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتركزت على مناطق جنوب صور، لا سيما وادي العزية، حيث سُجلت غارتان، في حين شهدت بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل غارتين عنيفتين، وثقت إحداهما كواحدة من الأعنف.

شاهد الفيديو:

مقالات ذات صلة
فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!

محليات

إسرائيل

جنوب لبنان

قضاء بنت جبيل

دير انطار

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هوكستين: ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل بـ"متناول اليد"
لا ضمانات في "السبت الجنوبي" (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!
Play
04:25

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).

04:25

قُتل برصاص عمّه.. والسبب غامض!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)
04:09

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)

بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.

04:09

بعد فضيحة التحرش.. أُقفل بالشمع الأحمر! (صورة)

بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث
04:01

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.

04:01

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025