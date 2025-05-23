فيديو مُخيف من الجنوب.. غاراتٌ ليلًا ونيرانٌ مشتعلة!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).
بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.
أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.