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محليات

مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!

2025-05-23 | 13:53
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مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!
مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!

في احتفال تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرته لبنان، قال ابو مازن امام الحضور إن السلاح الفلسطيني بات يشكل ضررا للسلطة اللبنانية، وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مانحا الضوء الاخضر للدولة اللبنانية باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات.

كلام عباس ترجم باجتماع عاجل للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان الذي جرى بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية وحضره الرئيس نواف سلام.
 
وقد اعطى رئيس الحكومة توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. واعلن مصدر حكومي لفرانس برس ان سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران. 

وبحسب معلومات الجديد فإن الاجتماع خلص الى الاتفاق على قرارات فورية تنفيذية في عدد من المخيمات الفلسطينية حيث ستبدأ عملية تسلم السلاح الفلسطيني في خمسة مخيمات على مرحلتين وهي شاتيلا، مار الياس، الجليل في بعلبك، الرشيدية، والبداوي.

ولفتت المعلومات الى ان عملية التسليم لن تكون شكلية إذ ستتولى الاجهزة الأمنية اللبنانية مراقبتها خاصة انها تملك داتا دقيقة عن سلاح المخيمات.

وعلى خط بيروت - الجنوب، شهدت الطرقات زحمة سير بدأت منذ الصباح، حيث توجه الجنوبيون الى قراهم للمشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية، علما بان اكثر من 50 بالمئة من هذه البلديات فازت بالتزكية في محاولات من الثنائي حزب الله وحركة امل، واشارت آخر احصاءات وزارة الداخلية والبلديات الى فوز خمس وتسعين   بلدية وسبعة وسبعين  مختارا بالتزكية.

وقد اتمت وزارة الداخلية الاستعدادات اللوجستية على صعيد توزيع صناديق الاقتراع على المراكز، وتسليم المواد والمستلزمات المطلوبة لإنجاز العملية الانتخابية.
مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!

محليات

المشهد السياسي

سلاح المخيمات

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أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.





15:32

أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.





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13:41

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أفادت نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس في لقاء مع الجديد في واشنطن، بأنه "يجب أن نتحرك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط"، مضيفةً: نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريباً، وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب".

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