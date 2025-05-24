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باسيل: جزين لن تُعزل ونائباها اللذان سعيا لفصلها تلقيا درساً كبيراً اليوم
2025-05-24 | 16:19
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باسيل: جزين لن تُعزل ونائباها اللذان سعيا لفصلها تلقيا درساً كبيراً اليوم
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باسيل: جزين لن تُعزل ونائباها اللذان سعيا لفصلها تلقيا درساً كبيراً اليوم
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