النائب محمد رعد تعليقاً على نتائج الانتخابات البلدية: شعبنا متمسك بخيار المقاومة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية النائب محمد رعد على رأس وفد من نواب الكتلة ضم النواب أمين شري، حسن فضل الله، علي عمار وحسين الحاج حسن، حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية ونتائج الانتخابات البلدية والاختيارية وشؤونا تشريعية وبعد اللقاء تحدث النائب رعد قائلاً:

"نحن في حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة لا يسعنا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلا أن نمر في هذه الدار الوطنية لنحيي رمز المقاومة فيها، ولنشد على ايدي دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمواقفه الوطنية المقاومة ولحرصه على خيار المقاومة والتحرير وعلى خيار التنمية.



وأضاف: وما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في كافة المناطق والمحافظات إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية، وكان وفيا لهذا الخيار ونحن من على هذا المنبر نوجه أسمى وأغلى وأطيب تحية، تحية وفاء وشكر لكل أهلنا المحبين الأوفياء الشرفاء المقاومين الذين يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان.



وختم: تحياتنا إلى كل اللبنانيين أيضا بهذه المناسبة الوطنية التي تتناغم فيها قوى الجيش والشعب والمقاومة من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني الكبير الذي نعمنا بفيئه طوال 25 عاما مما مضى، وسنعاود أن ننعم بفئيه فيما تبقى بعد إنجاز التحرير إن شاء الله في وقت قريب".