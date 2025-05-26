"التعرض لشخصية دينية".. إخبار بحق وهاب! (صورة)

واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون لقاءاته السياسية والقضائية، واستقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، امين شري، وحسن فضل الله، وجرى بحث للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة، خصوصاً على الساحة الجنوبية، والاتصالات التي تجريها الدولة اللبنانية لالزام إسرائيل تنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني من العام الفائت.



