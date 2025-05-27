إتصالات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.. ما هدفها؟

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن "إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وعقدتا في الأسابيع الأخيرة اجتماعات وجهاً لوجه بهدف تهدئة التوترات ومنع الصراع في المنطقة الحدودية بين الخصمين اللدودين منذ فترة طويلة".



وتمثل هذه الاتصالات تطوراً هاماً في العلاقات بين الدولتين اللتين كانتا على طرفي نقيض من الصراع في الشرق الأوسط لعقود، حيث تشجع الولايات المتحدة الحكام الإسلاميين الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل والحد من قصفها لسوريا.

كما أنها، تبني على محادثات خلف الكواليس عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام الإسلامية بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول، حسبما قال مصدران سوريان ومصدران غربيان، بالإضافة إلى مصدر استخباراتي إقليمي مطلع على الأمر.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع بالنسبة لدولتين ليس بينهما علاقات رسمية وتاريخ من العداء، ولم يتم الإبلاغ عن المحادثات المباشرة ونطاقها من قبل.

على الجانب السوري، أفادت المصادر أن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي عُيّن محافظًا لمحافظة القنيطرة، الواقعة على الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعد سقوط الأسد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عُيّن الدالاتي أيضًا مسؤولًا عن الأمن في محافظة السويداء الجنوبية، موطن الأقلية الدرزية في سوريا.