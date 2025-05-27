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محليات

إتصالات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.. ما هدفها؟

2025-05-27 | 08:56
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إتصالات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.. ما هدفها؟
إتصالات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.. ما هدفها؟

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن "إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وعقدتا في الأسابيع الأخيرة اجتماعات وجهاً لوجه بهدف تهدئة التوترات ومنع الصراع في المنطقة الحدودية بين الخصمين اللدودين منذ فترة طويلة".

وتمثل هذه الاتصالات تطوراً هاماً في العلاقات بين الدولتين اللتين كانتا على طرفي نقيض من الصراع في الشرق الأوسط لعقود، حيث تشجع الولايات المتحدة الحكام الإسلاميين الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل والحد من قصفها لسوريا.
 كما أنها، تبني على محادثات خلف الكواليس عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام الإسلامية بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول، حسبما قال مصدران سوريان ومصدران غربيان، بالإضافة إلى مصدر استخباراتي إقليمي مطلع على الأمر.
 وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع بالنسبة لدولتين ليس بينهما علاقات رسمية وتاريخ من العداء، ولم يتم الإبلاغ عن المحادثات المباشرة ونطاقها من قبل.
 على الجانب السوري، أفادت المصادر أن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير أحمد الدالاتي، الذي عُيّن محافظًا لمحافظة القنيطرة، الواقعة على الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، بعد سقوط الأسد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عُيّن الدالاتي أيضًا مسؤولًا عن الأمن في محافظة السويداء الجنوبية، موطن الأقلية الدرزية في سوريا.
إتصالات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.. ما هدفها؟

محليات

سوريا

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إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس محمد علي قباني.
وجرى خلال الإستقبال عرض لمختلف التطورات الراهنة، والمشاريع التي يعمل المجلس على تنفيذها، وسبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالين الإنمائي والإعماري، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

11:43

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إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس محمد علي قباني.
وجرى خلال الإستقبال عرض لمختلف التطورات الراهنة، والمشاريع التي يعمل المجلس على تنفيذها، وسبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية في المملكة في المجالين الإنمائي والإعماري، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

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في ترجمةٍ لنتائج القمّة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، وفدًا إماراتيًا، ضمّ مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتّصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.

11:35

تعاون لبناني – إماراتي لتعزيز البنية الرقمية

في ترجمةٍ لنتائج القمّة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، وفدًا إماراتيًا، ضمّ مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتّصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.

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