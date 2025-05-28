"سنمنح لبنان كل ما يستحقه".. وفدٌ إماراتي في المرفأ (فيديو)

استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ الدكتور حسام قراقيره في مركز الجمعية في بيروت، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، حيث جرى بحث في شؤون العاصمة وأوجه التعاون المشترك وقد تمنى سماحته للمجلس البلدي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه.كما استقبل عضو بلدية بيروت السيد محمد بالوظة، ثم وفدًا من مخاتير منطقة المرفأ، حيث تم التطرق إلى أوضاع المنطقة وسبل تعزيز العمل الاجتماعي والخدماتي.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "في عملية نوعية، كمنت دورية من مديرية المخابرات في البقاع في منطقة كفرزبد- عرب الموالي، لمجموعة من المهربين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدخان والمعسل المهرب من سوريا إلى لبنان على ظهر البغال وعبر سيارات رباعية الدفع".وبحسب الوكالة أيضاً، أن "الكمية المضبوطة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، داعياً إلى إطلاق ورش اقتصادية شاملة تشمل الاقتصاد التقليدي والرقمي، مؤكداً أن "القدرات الوطنية موجودة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".