بالفيديو.. إماراتي يوثق لحظات رائعة في لبنان

يقرأ لبنان السياسي سيناريوهات المرحلة المقبلة، ووجهات النظر الغربية حول لبنان، وضمنا مضامين زيارة أورتاغوس إلى بيروت التي لم يتم تحديدها حتى الآن، إضافة الى رسائل التحذير من مرحلة مقبلة قد تتصاعد فيها وتيرة العمليات العسكرية في لبنان، وبانتظار تبلور الصورة خارجياً، وقبل توجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى العراق بداية الاسبوع المقبل، يفترض أن يستكمل مجلس الوزراء في جلسة الخميس بعض التعيينات.

