مراسلة الجديد: مجلس الوزراء لم يبتّ بعد في التعيينات المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار على أن يُستكمل البحث فيها خلال جلسة اليوم (فيديو)

مجلس الوزراء لم يبتّ بعد في التعيينات المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار، على أن يُستكمل البحث فيها خلال جلسة اليوم pic.twitter.com/HhfPz5VJb0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 29, 2025
مجلس الوزراء لم يبتّ بعد في التعيينات المتعلقة بمجلس الإنماء والإعمار، على أن يُستكمل البحث فيها خلال جلسة اليوم pic.twitter.com/HhfPz5VJb0
أفاد مراسل الجديد بتنفيذ إسرائيل غارات جوية على رأس مازح في وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح.
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أفاد مراسل الجديد بأن سلسلة غارات إسرائيلية إستهدفت وادي برغز في قضاء حاصبيا.