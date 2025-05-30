برّي عن سلام: "بسَخّن منسَخّن، ببَرّد منبَرّد"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه مع قوات "اليونيفيل" في الجنوب ظالمة أم مظلومة. وشدّد على أنّه يرفض الاحتكاكات الميدانية التي حصلت مع دورياتها أخيراً في بعض بلدات الجنوب، سواء كان المشاركون في تلك الاحتكاكات هم مناصرون لحركة "أمل" أم لـ"حزب الله".

وقال بري لـ"الجمهورية": "صحيح أنّ تحركات "اليونيفيل" على الأرض يجب أن تتمّ بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبرفقته، لكن إذا لم يحصل ذلك أحياناً فينبغي تفادي المبالغة في ردّ الفعل، وعدم التصرف بتهور".

وشدد على ضرورة معالجة أي سوء تفاهم بهدوء وحكمة. وقال: "نحن نعرف أنّ العدو الإسرائيلي لا يريد بقاءها في الجنوب، وهذا يكفي حتى نكون معها".

واعتبر بري أنه "مع اقتراب استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية، لا يتوجب ارتكاب أي أخطاء على الأرض قد يستفيد منها الساعون إلى إنهاء مهمّتها في لبنان أو ربما تعديل صلاحياتها".

وأكد بري أنّ إعادة الإعمار هي من أولى الأولويات بالنسبة اليه، وبنبغي أن تكون كذلك بالنسبة إلى الحكومة، موضحاً أنّه يعوّل على دور أساسي لمجلس الجنوب في مواكبة ورشة الإعمار واختصار مراحلها.

وحين يُسأل بري عن سبل تمويل هذه الورشة، يجيب: "إنّها مسؤولية الحكومة شاءت أم أبت، وعليها أن تؤدي واجبها على هذا الصعيد، وأن تضع ملف الإعمار في طليعة بنود البحث مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً أنّها باشرت تعزيز علاقات لبنان مع الخارج".

وعندما يُقال لبري إنّ بعض الخارج يربط تمويل إعادة الإعمار بسحب سلاح "حزب الله" من كل لبنان، يردّ حازماً: "الاتفاق لا يلحظ ذلك، ونحن نفّذنا كلياً ما يتوجب علينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لناحية سحب السلاح من جنوب الليطاني".

وعن توصيفه للعلاقة الراهنة مع رئيس الحكومة نواف سلام، أجاب بري مبتسماً: "بسَخّن منسَخّن، ببَرّد منبَرّد".