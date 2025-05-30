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محليات

استجواب وهاب.. وقرارٌ قضائي بسجنه!

2025-05-30 | 01:39
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استجواب وهاب.. وقرارٌ قضائي بسجنه!
استجواب وهاب.. وقرارٌ قضائي بسجنه!

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، فاطمة جوني، حكمًا بحق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وئام وهاب، بإدانته بجرم التحقير سندًا للمادة 383 من قانون العقوبات، وقضت بحبسه شهرين وإلزامه بدفع مليار ليرة كتعويض للقاضي غادة أبو كروم، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين.

وجاء الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها وهاب إثر توقيف سيّدة خالفت قانون البناء، في تحقيق أولي أشرفت عليه القاضي أبو كروم خلال توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية.

وخلال استجوابه، نفى وهاب وجود خلاف شخصي مع أبو كروم، مؤكدًا احترامه لها ووصفها بأنها من "أفضل القضاة"، لكنه أشار إلى أنّ توقيف السيدة المصابة بالسرطان استفزّه في ظل تجاهل مخالفات ورشى أخرى.

استجواب وهاب.. وقرارٌ قضائي بسجنه!

محليات

وئام وهاب

لبنان

غادة أبو كروم

القضاء اللبناني

وهاب

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