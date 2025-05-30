استجواب وهاب.. وقرارٌ قضائي بسجنه!

وجاء الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها وهاب إثر توقيف سيّدة خالفت قانون البناء، في تحقيق أولي أشرفت عليه القاضي أبو كروم خلال توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية.

وخلال استجوابه، نفى وهاب وجود خلاف شخصي مع أبو كروم، مؤكدًا احترامه لها ووصفها بأنها من "أفضل القضاة"، لكنه أشار إلى أنّ توقيف السيدة المصابة بالسرطان استفزّه في ظل تجاهل مخالفات ورشى أخرى.