لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟

أعلن حزب الله في بيان، أنه "في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله الحاج وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان، كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".‏