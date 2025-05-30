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محليات

لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟

2025-05-30 | 10:21
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لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟
لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟

أعلن حزب الله في بيان، أنه "في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله الحاج وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان، كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".‏


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لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟

محليات

حزب الله

وفيق صفا

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سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!
13:42

سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!

مع بدء العد العكسي لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت وما ستحمله معها من سقف عال لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إنه لن يتحدث عن مسألة السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على كل لبنان. وقالت إن الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي والاجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع ، اي بانسحاب اسرائيلي وتحرير الاسرى ووقف الغارات.

13:42

سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!

مع بدء العد العكسي لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت وما ستحمله معها من سقف عال لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إنه لن يتحدث عن مسألة السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على كل لبنان. وقالت إن الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي والاجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع ، اي بانسحاب اسرائيلي وتحرير الاسرى ووقف الغارات.

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