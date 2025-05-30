لقاء يجمع وفيق صفا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان.. ماذا دار بينهما؟
أعلن حزب الله في بيان، أنه "في إطار لقاءات التنسيق الدورية، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان، كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".