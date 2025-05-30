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محليات

بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

2025-05-30 | 16:21
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بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي
بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقه اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، الصرح البطريركي في بكركي، حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به نتيجة الكسر في وركه خلال قداس عيد الفصح المجيد.

وكان الرئيس عون قد زار برفقة السيدة الأولى وأفراد العائلة إلى معبد سيدة لبنان في حريصا، حيث استقبلهم رئيس المعبد الأب فادي تابت وجال معهم في أرجاء المكان المقدّس.

 

وقد رفع الرئيس وعائلته الصلاة على نيّة لبنان، في أجواء روحانية تزامنت مع اليوم ما قبل الأخير من الشهر المريمي، وسط مشاركة كثيفة من المؤمنين الذين غصّت بهم باحة المعبد. وتجمّع الحضور حول الرئيس والسيدة الأولى لالتقاط الصور التذكارية وترديد الأدعية، متمنّين له التوفيق في مسيرة إعادة النهوض بالوطن.

بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

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