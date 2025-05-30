بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

وكان الرئيس عون قد زار برفقة السيدة الأولى وأفراد العائلة إلى معبد سيدة لبنان في حريصا، حيث استقبلهم رئيس المعبد الأب فادي تابت وجال معهم في أرجاء المكان المقدّس.

وقد رفع الرئيس وعائلته الصلاة على نيّة لبنان، في أجواء روحانية تزامنت مع اليوم ما قبل الأخير من الشهر المريمي، وسط مشاركة كثيفة من المؤمنين الذين غصّت بهم باحة المعبد. وتجمّع الحضور حول الرئيس والسيدة الأولى لالتقاط الصور التذكارية وترديد الأدعية، متمنّين له التوفيق في مسيرة إعادة النهوض بالوطن.