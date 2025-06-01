هاشم في ذكرى إستشهاد الرئيس كرامي: ما زال رغم الغياب مثالاً لرجل الدولة

وأضاف: "تأتي الذكرى ولبنان احوج ما يكون الى نهج وقيم استشهاده والتمسك بالوحدة الوطنية ومفاهيمها لمواجهة التحديات والازمات وانقاذ الوطن من براثن الطائفية والمذهبية وما تتركه من سلبيات والتأسيس لوطن العدالة والكفاءة والمساواة والمواطنية الحقيقية هي المبادئ التي دفع من اجلها حياته ليبقى وطن الوحدة والعروبة واسقاط محاولات التجزئة والتفرقة فاستحق ان يكون شهيدا لوحدة الوطن ولذلك خافوا من كبريائه وعنفوانه وصلابته فاسقطوه جسدًا وبقيت القيم التي ناضل من اجلها حية في ضمير كل وطني، اعان الله اللبنانيين على بعض السياسات والهفوات والارتكابات والرهانات الخاطئة".