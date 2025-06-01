في بيروت.. زوجان أقدما على عملية سرقة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها؛ بتاريخ 22-5-2025، ورد إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي قدره /100,000/ دولار أميركي من منزلها الكائن في محلة ڤردان.