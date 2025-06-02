الحدث - جورج سولاج - الحلقة الكاملة

الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري بالقاهرة تطورات المنطقة وملف المفاوضات مع واشنطن

الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري بالقاهرة تطورات المنطقة وملف المفاوضات مع واشنطن

الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية بحث مع الرئيس المصري بالقاهرة تطورات المنطقة وملف المفاوضات مع واشنطن

الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب