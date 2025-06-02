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محليات

لقاء بري - سلام: "أهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب"!

2025-06-02 | 09:48
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لقاء بري - سلام: &quot;أهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب&quot;!
لقاء بري - سلام: "أهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب"!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف إعادة الاعمار.

اللقاء الذي إستمر لمدة ساعة تحدث بعده الرئيس نواف سلام قائلاً:  الموضوع لا "تبريد ولا تسخين"  الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، أنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه، وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة خمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقين عليه بالبيان الوزاري، وهذا ما صوت عليه النواب وكلنا ملتزمون به.

وأضاف سلام: من جهة ثانية بحثنا مع دولة الرئيس بموضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكرني بأنني قلت بإنني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم باعادة الإعمار، وأصلاً من أول يوم الذي نالت به الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب لماذا ذهبت الى الجنوب هل للسياحة؟ أبدا بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وثانياً التزامنا بالإعمار ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرين بهذا الشيء، وإن شاء الله قريبًا ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب.

وحول ما اذا كان لبري من هواجس حول أداء الحكومة لاسيما في الموضوع الاصلاحي واعادة الاعمار؟ اجاب سلام: في الموضوع الاصلاحي لم ارى لدى الرئيس بري اية هواجس، البعض نقل للرئيس بري كلاماً مجتزءا حول كلام قلته عن السلام أو كلام من هذا النوع، أنا كل ما قلته انا أكيد مع السلام المبني على المبادرة العربية، مبادرة السلام العربية ماذا تقول؟ تقول بحل الدولتين وتوضح حل الدولتين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا عودة اللاجئين الى ديارهم وفقاً للقرار الدولي رقم 194 ، هذا ما نحن ملتزمون به.

وحول حجم الاموال المطلوبة لإعادة الاعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح، أجاب سلام : أولًا نحن بحاجة لأكثر من 7 مليار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 مليار هل نحن قادرون على جمع 14 مليار بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريبًا أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليون من الفرنسيين ونحن نسعى الى اللقاء لكي نقدر على جمع مليار دولار قريبا، وخلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضاً عندما أقر البنك الدولي مبلغ ال 250 مليون دولار لم أر ربطاً بعملية السلاح، عملية السلاح مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها، كما نحن جميعا ملتزمون بإتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية.

وحول العلاقة مع حزب الله وامكانية حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة وتصريح النائب محمد رعد، أجاب سلام : أنا ايضاً تارك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود، وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في في السراي وفي الوقت الذي يختارونه.

وحول موضوع استبدال أورتاغوس، أجاب: لم نتبلغ أنا قرأت على منصة x انها سوف تتسلم منصبا جديداً في الإدارة.

وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضا نقيب اطباء لبنان الدكتور الياس شلالا ومدير عام مستشفى اوتيل ديو نسيب نصر وعميد طلب الطب في جامعة القديس يوسف البروفسور ايلي نمر.
 
لقاء بري - سلام: "أهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب"!

محليات

نواف سلام

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