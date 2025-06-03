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الرئيس عون خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران
الرئيس عون خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران
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مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
2025-06-03 | 04:07
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مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون
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