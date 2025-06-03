عراقجي في عين التينة.. مراسل الجديد يواكب الجولة

الرئيس عون : الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف

الرئيس عون : الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف