الرئيس عون : الحوار الداخلي هو المدخل لكل المسائل المختلف عليها وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، لوفد من مجلس النواب الفرنسي، أنّ "لبنان ينفّذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره".
رعت وزارة التربية والتعليم العالي، الحفل الختامي للمؤسسات التربوية التي اعتمدت برامج EdTech Plus للعام الدراسي 2024-2025 الذي نظمه معهد EdTech Plus برئاسة الأستاذ سعد سعد ، على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، بالشراكة مع مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة ، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام إسحق ، رئيس مصلحة التعليم الخاص الاستاذ عماد الاشقر، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة السيدة صونيا الخوري ،والمستشار الإعلامي لوزيرة التربية ألبير شمعون ، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات التربوية.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: