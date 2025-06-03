بالفيديو.. إعتراض دورية يونيفيل في بلدة صديقين

شهدت بلدة صديقين في قضاء صور توتراً ميدانياً، إثر محاولة قوة من اليونيفل الدخول إلى منطقة جبل الكبير من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما أدى إلى اعتراض عدد من أهالي البلدة حيث قاموا بإيقاف الدورية ورفع رايات حزب الله وحركة أمل على آليات "اليونيفل"، قبل أن يُصار إلى التواصل مع الجيش اللبناني الذي حضر إلى الموقع وأقام حاجزاً أمنياً.

