الرئيس عون لوفد من مجلس النواب الفرنسي: لبنان ينفّذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره

وأضاف عون، "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على لبنان يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود".

وشكر الرئيس عون فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على الاهتمام الدائم بلبنان، وتبلّغ أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ستتم بعد عيد الأضحى المبارك.