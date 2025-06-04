مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه عدد من رعاة الماشية في سهل الوزاني لترهيبهم

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.
أقدم زورق إسرائيلي على تطويق مركب صيد لبناني قبالة راس الناقورة وأوقفه، ورجّحت معلومات قيام جنود العدو باعتقال الصياد.