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محليات

مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه عدد من رعاة الماشية في سهل الوزاني لترهيبهم

2025-06-04 | 03:51
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مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه عدد من رعاة الماشية في سهل الوزاني لترهيبهم
مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه عدد من رعاة الماشية في سهل الوزاني لترهيبهم
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مراسل الجديد: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه عدد من رعاة الماشية في سهل الوزاني لترهيبهم

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