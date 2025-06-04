الحدث - غادة حلاوة - الحلقة الكاملة

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية – العربية الأولى، التي ستُعقد في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والعلمية، والتكنولوجية، والإنسانية، وغيرها.