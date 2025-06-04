بعد تحقيق "الجديد" وتوقيف شقيقه.. أول تعليق للنائب علي حسن خليل!

علّق النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على منصة "إكس": فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة".