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محليات

بعد تحقيق "الجديد" وتوقيف شقيقه.. أول تعليق للنائب علي حسن خليل!

2025-06-04 | 06:25
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بعد تحقيق &quot;الجديد&quot; وتوقيف شقيقه.. أول تعليق للنائب علي حسن خليل!
بعد تحقيق "الجديد" وتوقيف شقيقه.. أول تعليق للنائب علي حسن خليل!

علّق النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على منصة "إكس": فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة".

وتابع خليل: "ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد".

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محليات

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