من السراي وبالودّ.. رعد يحسم موضوع "السلاح"!

وقال رعد إن موضوع سلاح المقاومة "يُبحث بطريقة موضوعيّة تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي يهدد أمنه".

وأضاف: "دخلنا إلى اللقاء مبتسمين وخرجنا كذلك، لأننا لا نضمر إلا الود، ولا نرى في التباين بالرأي ما يفسد التعاون مع الحكومة التي نحن جزء منها"، لافتًا إلى أن اللقاء تناول ملفات لم يكن متوقعًا معالجتها، وأبرزها الإصلاحات.