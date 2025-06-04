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محليات

لتعزيز السياحة البيئية.. إعلاميو لبنان في أنفة

2025-06-04 | 09:39
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لتعزيز السياحة البيئية.. إعلاميو لبنان في أنفة
لتعزيز السياحة البيئية.. إعلاميو لبنان في أنفة

اختتمت جمعية "أصدقاء الطبيعة"، بالتعاون مع "الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN)" ومبادرة "السياحة الزرقاء"، فعالية "يوم التعرف على درب أنفه الثقافي"، التي انطلقت من المتحف الوطني في بيروت نحو بلدة أنفه، بمشاركة إعلاميين وممثلين عن وزارتي البيئة والزراعة.

شملت الجولة مواقع بارزة منها مغارة الشق، الملاحات القديمة، المقلع الأثري، عدد من الكنائس الصليبية، ومحمية أنفه البحرية. وتخللت المحطات عروض تراثية، ولقاء مع بلدية أنفه حول سبل تطوير السياحة البيئية.

وقالت رئيسة الجمعية د. ميرنا سمعان إن أنفه "من أبرز البلدات الساحلية في لبنان بتاريخها وشاطئها الصخري وصناعتها التقليدية للملح"، مؤكدة أن الحدث يهدف إلى تسليط الضوء على كنوز البلدة الطبيعية والثقافية، ضمن شراكة متوسطية تهدف لحماية التراث الطبيعي وتعزيز السياحة المستدامة.

لتعزيز السياحة البيئية.. إعلاميو لبنان في أنفة

محليات

انفه

لبنان

الاعلام اللبناني

الطبيعة اللبنانية

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