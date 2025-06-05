سلسلة لقاءات في قصر بعبدا.. الرئيس عون: سقفنا وهدفنا مصلحة الوطن

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية ركزت على الشؤون الاجتماعية والصحية والتنموية والاقتصادية، حيث تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، عمل الوزارات المعنية مركزاً على ضرورة الإسراع في انجاز الإجراءات التي توفر حاجات المواطنين وتسهل عليهم انجاز معاملاتهم.

في هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد التي اطلعته على الإنجازات التي تحققت في الوزارة خلال المئة يوم الماضية من عمر الحكومة، كما عرضت أولويات عملها والبرامج التي يتم اعدادها والسياسات المعتمدة. وشرحت الوزيرة السيد للرئيس عون خطة إعادة هيكلة الوزارة وتوسيع برنامج " امان" بحيث يشمل المتضررين من الاحداث الأخيرة. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية انها عرضت على الرئيس عون الخطة التي أنجزت في ما خص عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

وزير الصحة العامة

وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وبحث معه في مسودة المرسوم التطبيقي الخاص بالوكالة الوطنية للدواء تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها. كما اطلعه على تفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة السرطان، لافتا الى ان التغطية الدوائية لهذا الداء زادت بنسبة 43 في المئة خلال الشهرين الماضيين. وأوضح الوزير ناصر الدين انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج اجتماعات منظمة الصحة العالمية لاسيما لجهة استعادة لبنان حقه في التصويت، وعرض الوزير أيضا وضع مستشفى رفيق الحريري الجامعي والاتصالات التي أجريت مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتأمين دعم الصندوق للمستشفى.

الوزيران شحادة ومكي

وزاريا أيضا، ترأس الرئيس عون اجتماعا وزاريا حضره وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ووزير التنمية الإدارية فادي مكي خصص للبحث في موضوع التحول الرقمي، حيث تم الاتفاق على السير بعدد من المشاريع النموذجية المحددة التي من شأنها تعزيز روحية العمل المشترك بين الوزارتين لما فيه المصلحة العامة، إضافة الى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية بالتحول الرقمي من خلال اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري. وعرض المجتمعون لنتائج المؤتمر الذي عقد في فندق "فينيسيا" حول "الحكومة الذكية خبرات اغترابية من اجل لبنان" بدعوة من "مجلس التنفيذيين اللبنانيين".

والتقى الرئيس عون وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارته لا سيما الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة المدى التي تعمل الوزارة على بلورتها وتخطط لان تكون الأساس في مؤتمر استثماري يتوقع ان يعقد في الخريف المقبل.

واستقبل الرئيس عون رئيس الرابطة السريانية السيد حبيب افرام مع وفد من المشاركين في ندوة "إنجازات وعبر كيف نحمي التنوع والتعدد والحريات في الشرق" ضمن نشاطات اليوبيل الذهبي للرابطة السريانية، الذين أتوا من سوريا والعراق وفلسطين ومصر والسعودية والسويد والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا.

في مستهل اللقاء، تحدث السيد افرام فنقل الى الرئيس عون محبة أعضاء الوفد ودعمهم المطلق لعهده ونهجه واضعا إمكانات الرابطة في سبيل "اعادة البهاء الى مساحة الـ 10452 كلم مربع غير منتقص منها ولا حبة تراب والى كل الشعب اللبناني غير منتقص منه ولا مواطن".

واكد:"اننا أينما كنا وطنيين مجبولين بالصخر وننتمي الى حضارة الحياة والهوية واحترام كل القوميات والاثنيات والأديان والمذاهب وسنحمل علم لبنان لانه يمثل الوطن الثاني لغير اللبنانيين والوطن الروحي لنا جميعا." وتوجه الى الرئيس عون بالقول:" لستم رئيسا فقط للبنان بل ان كل مشرقي يعتبر ان له حصة في هذا القصر وفي هذا البلد ".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا على ان حق الاختلاف تحت سقف الدولة هو في صلب الديموقراطية ومقدس، الا ان الخلاف غير مسموح به. وقال :"منذ القدم كان لبنان وطن الحريات ونتشارك في هوية واحدة ونتفيء في ظل علم واحد وسقفنا وهدفنا مصلحة المواطن والوطن ضمن التنوع بما يشكل تقاطعا مع اهداف مؤتمركم، ذلك ان الوطن للجميع والدين لله".

وشدد على ان لبنان سيبقى منارة وواحة حرية للجميع ولكن تحت سقف الدولة، متوجها الى أعضاء الوفد بالقول: هو ليس بلدكم الثاني بل بلدكم الاخر ، مؤكدا على ان التنوع غنى والقوقعة دمار للجميع.

الى ذلك، كرم الرئيس عون رجل الاعمال اللبناني شارل حنا فمنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا لعطاءاته في لبنان عموما والمؤسسة العسكرية خصوصا وللنجاح الذي حققه في الخارج في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية ولمواجهته التحديات بعزيمة فكان المثال للطموح الذي لا يعرف الحدود.

واعتبر الرئيس عون ان السيد حنا هو نموذج للبناني الناجح في دول الانتشار لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية حيث حقق نجاحات عدة.

وشكر السيد حنا مبادرة الرئيس عون مؤكدا انه سوف يواصل مساعدة لبنان واللبنانيين والجيش.

كذلك كرم الرئيس عون الفنان جورج خباز ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي "تقديرا للموهبة التي جمعت بين الفن الراقي والرسالة الثقافية الهادفة، فاغنت الساحة الفنية باعمال إبداعية جسدت الواقع الاجتماعي اللبناني بابعاده الفكرية والتاريخية".

ونوه الرئيس عون بعطاءات الفنان خباز ومهنيته متمنيا له المزيد من النجاح والاستمرار في النهج الذي يعتمده. كما هنأه على فوزه بجائزة افضل ممثل عن فيلم "يونان" للمخرج امير فخر الدين في مهرجان روتردام للفيلم العربي.

وشكر الفنان خباز الرئيس عون على مبادرته مؤكدا انه سيواصل عطاءه الفني والثقافي ليبقى لبنان مركزا للاشعاع الفكري والثقافي.