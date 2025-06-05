بري: العدوانية الإسرائيلية على لبنان تستهدف العرب والمسلمين

وقال الرئيس برّي في بيان: "إنّ الموقف من هذه الاعتداءات متطابق ومتبنٍ بالكامل لموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بكل مضامينه الوطنية والسيادية، والذي يجب أن يشكّل مظلة جامعة لكل اللبنانيين في مواجهة العدوانية الإسرائيلية المستمرة".

وأضاف: "هذا العدوان لا يستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل يطال لبنان بأكمله، واللبنانيين كافة، وحتى العرب والمسلمين في أقدس مقدساتهم عشية عيد الأضحى المبارك".

وختم برّي بالقول: "قدرنا في كل أضحى أن نقدّم الأضاحي دفاعًا عن لبنان وسيادته. ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا".