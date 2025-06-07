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محليات

الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الإسرائيلي!

2025-06-07 | 06:19
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الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الإسرائيلي!
الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الإسرائيلي!

أدى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب صلاة عيد الاضحى المبارك في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي، وألقى خطبة العيد، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية للجم العدوان الاسرائيلي على لبنان، داعماً مواقف رئيس الجمهورية وقيادة الجيش.

وقال: إن من أهم المسؤوليات التي سنحاسب غداً عليها في الدنيا والاخرة هي مسؤولية الوضع الذي تجتازه امتنا وشعوبنا في هذه الظروف الصعبة التي بلغ فيها الصلف الصهيوني قمة عتوه وعدوانه وتفلته من كل التزام اخلاقي او قانوني، دون حسيب او رقيب، فقد فاقت جرائمه كل الحدود في ما يمارسه من جرائم القتل والابادة في غزة والتدمير والقتل والارهاب على الشعب اللبناني، رغم القرار الاممي الذي وافق عليه بعد طلبه وقف اطلاق النار، وبعد تعهد لجنة الاشراف الخماسية بتنفيذ هذا القرار، وبعد تكفل المسؤولين اللبنانيين عبر الوسائل الدبلوماسية تحرير ما احتله العدو وتحقيق الامن والاستقرار للبنانيين، وكل هذه السردية التي يعرفها كل اللبنانيين رسميين وغير رسميين  لم يتحقق منها شيء.  
لقد أضحى جلياً لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ان هذا العدو لا يلتزم بشيء ولن يلزمه احد بشيء، بل كل ذلك يحصل بموافقة من يرأس لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق ويفترض أنه ضامن لتطبيقه حسب ما صرح به العدو نفسه".

وأضاف: "من هنا فإننا نعبر عن التأييد الكامل لموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون جزيل الاحترام، بالشروع بأخذ مواقف عملية تصعيدية لردع العدوان الصهيوني المتمادي على لبنان الذي وجد تأييداً ودعماً قويين من الشعب اللبناني وقواه الوطنية المختلفة الذي يعبر عن الثقة الكبيرة بفخامته والبناء عليها بتوحد الشعب اللبناني حوله، وتأييده لخطاب القسم الذي يعبر عن مرحلة جديدة يتحمل فيها من  في موقع المسؤولية اخذ القرار المسؤول في الظروف الصعبة مهما كانت التبعات، ويأخذ لبنان من مرحلة الانقسام السياسي الى الوحدة الوطنية التي تبني وطناً موحدا يقف ابناؤه صفا واحدا يوحدون كل طاقاتهم، بما فيها المقاومة والجيش بقيادته الوطنية التي نوجه لها التحية لمجابهة الخطر الصهيوني".
 
 
 
 
الشيخ علي الخطيب: لتصعيد عملي يردع العدوان الإسرائيلي!

محليات

علي الخطيب

الشيخ علي الخطيب

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بعد تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام ظهر يوم الجمعة يوم عيد الأضحى المبارك بشأن نتائج العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات، وأهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة التحرك من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم، سلام مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار. وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنيا الإسراع في القيام بهذه الخطوة جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة.

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بعد تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام ظهر يوم الجمعة يوم عيد الأضحى المبارك بشأن نتائج العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات، وأهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة التحرك من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم، سلام مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار. وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنيا الإسراع في القيام بهذه الخطوة جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة.

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