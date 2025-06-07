وزارة الصحة: جريحان إثر إلقاء مسيرة للعدو الإسرائيلي قنبلة بالقرب من مواطنين في بلدة حولا

بعد تواصل النائب حسن فضل الله مع رئيس الحكومة نواف سلام ظهر يوم الجمعة يوم عيد الأضحى المبارك بشأن نتائج العدوان الإسرائيلي على الضاحية، وما ألحقه من أضرار أدت إلى تشريد مئات العائلات، وأهمية مسارعة الهيئة العليا للاغاثة التحرك من أجل الكشف عن الأبنية المتضررة، وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم، سلام مشكورا وكلّف رئيس الهيئة إجراء مسح للأضرار. وبعد تواصل النائب أمين شري مع رئيس الهيئة متمنيا الإسراع في القيام بهذه الخطوة جرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة.